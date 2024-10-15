The Hill: Трамп випереджає Гарріс на достроковому голосуванні в штатах, що вагаються

Водночас демократка вирвалася вперед на 8% серед тих, хто проголосував достроково по всій країні, пише The Hill

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Кандидат від республіканців Дональд Трамп має невелику перевагу над демократкою Камалою Гарріс серед тих американців, які проголосували достроково в штатах, що вагаються. Про це свідчать результати нового опитування, передає видання The Hill.

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Опитування Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris) показало, що 48% виборців, які достроково проголосують у штатах, що вагаються, обрали Трампа. Водночас 47% підтримали Гарріс. Ще 5% респондентів заявили, що обрали інший варіант чи ще не голосували.

Також згідно з опитуванням серед усіх виборців у штатах, що вагаються (які, судячи з усього, проголосували), 48% підтримали Трампа та 46% – Гарріс.

Водночас демократка вирвалася вперед на 8% серед тих, хто проголосував достроково по всій країні, отримавши 51% голосів проти 43% у республіканця, свідчать результати дослідження.

Загалом 45% виборців повідомили, що голосуватимуть достроково, у порівнянні з 50%, які планують проголосувати в день виборів.

У матеріалі йдеться, що невелика група штатів, що вагаються, матиме вирішальне значення для визначення того, хто переможе на виборах у листопаді. Крім того, опитування показали, що суперники в боротьбі за президентське крісло майже не змагаються в Мічигані, Вісконсині, Аризоні, Пенсільванії та інших місцях, одночасно "завдаючи ударів" по штатах, які вагаються, за допомогою мітингів.

У національному масштабі згідно з сукупністю опитувань, зібраних The Hill/Decision HQ, Гарріс випереджає 45-го президента на 3%, маючи приблизно 50% підтримки проти 47% у Трампа. Нове опитування Harvard CAPS/Harris показує, що перегони ще більш напружені і Гарріс випереджає республіканця лише на 1% серед зареєстрованих виборців.

В опитуванні Harvard CAPS/Harris, проведеному 11-13 жовтня, взяли участь 3145 зареєстрованих виборців, зокрема 2596 ймовірних виборців і 898 виборців зі штатів, що вагаються. Похибка для всієї вибірки становила +-1,8%.

12 вересня стало відомо, що Гарріс перемагає Трампа в опитуваннях – 47% проти 42% відповідно. Більшість виборців вважають, що вона виграла дебати, які відбулися 10 вересня.

Водночас попри те, що американці визначили Гарріс переможницею дебатів, це не дуже змінило її становище у ключових штатах.

8 жовтня Reuters писало, що перевага Гарріс над Трампом скоротилась, про що свідчать результати опитування.