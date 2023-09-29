Військові Азербайджану затримали колишнього "міністра оборони" Карабаху Мнацаканяна
Колишній "командувач" Армії оборони Нагірного Карабаху Левон Мнацаканян був затриманий військовими Азербайджану під час спроби перетнути пункт пропуску в бік Вірменії. Про це повідомляють вірменський громадський активіст Нарек Самсонян і російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на джерело в оточенні військовика.
Співрозмовник російських ЗМІ повідомив, що Мнацаканян намагався перетнути пункт пропуску Лачин у бік Вірменії, однак був заарештований азербайджанськими військовими.
Азербайджанська влада не прокоментувала затримання колишнього керівника сепаратистських формувань.
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Левон Мнацаканян був так званим командувачем Армії оборони Карабаху з 2015 до 2018 року.
- 24 вересня 2023 року Reuters повідомив, що з регіону можуть виїхати понад 120 000 вірмен.
- 27 вересня речниця прем’єр-міністра країни Назелі Багдасарян заявила, що з Нагірного Карабаху виїхало понад 47 000 вірменів.
- Того ж дня Державна прикордонна служба Азербайджану повідомила про арешт колишнього "державного міністра" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна.
- 28 вересня так званий глава НКР Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.
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