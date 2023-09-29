Військові Азербайджану затримали колишнього "міністра оборони" Карабаху Мнацаканяна

Колишній "командувач" Армії оборони Нагірного Карабаху Левон Мнацаканян був затриманий військовими Азербайджану під час спроби перетнути пункт пропуску в бік Вірменії. Про це повідомляють вірменський громадський активіст Нарек Самсонян і російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на джерело в оточенні військовика.

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Співрозмовник російських ЗМІ повідомив, що Мнацаканян намагався перетнути пункт пропуску Лачин у бік Вірменії, однак був заарештований азербайджанськими військовими.

Азербайджанська влада не прокоментувала затримання колишнього керівника сепаратистських формувань.

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Левон Мнацаканян був так званим командувачем Армії оборони Карабаху з 2015 до 2018 року.

24 вересня 2023 року Reuters повідомив, що з регіону можуть виїхати понад 120 000 вірмен.

27 вересня речниця прем’єр-міністра країни Назелі Багдасарян заявила, що з Нагірного Карабаху виїхало понад 47 000 вірменів.

Того ж дня Державна прикордонна служба Азербайджану повідомила про арешт колишнього "державного міністра" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна.

28 вересня так званий глава НКР Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.

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