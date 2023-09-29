Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Військові Азербайджану затримали колишнього "міністра оборони" Карабаху Мнацаканяна

29.09.2023, 16:33
Військові Азербайджану затримали колишнього
Колишній командувач армії Карабаху Левон Мнацаканян (Скриншот)

Колишній "командувач" Армії оборони Нагірного Карабаху Левон Мнацаканян був затриманий військовими Азербайджану під час спроби перетнути пункт пропуску в бік Вірменії. Про це повідомляють вірменський громадський активіст Нарек Самсонян і російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на джерело в оточенні військовика.

Пояснюємо складні речі простими словами — підписуйся на наш YouTube

Співрозмовник російських ЗМІ повідомив, що Мнацаканян намагався перетнути пункт пропуску Лачин у бік Вірменії, однак був заарештований азербайджанськими військовими.

Азербайджанська влада не прокоментувала затримання колишнього керівника сепаратистських формувань.

Читайте також: У Єревані знову протести. Люди рвуть російські паспорти й вигукують: "Росія — зло!" — відео

Левон Мнацаканян був так званим командувачем Армії оборони Карабаху з 2015 до 2018 року.

  • 24 вересня 2023 року Reuters повідомив, що з регіону можуть виїхати понад 120 000 вірмен.
  • 27 вересня речниця прем’єр-міністра країни Назелі Багдасарян заявила, що з Нагірного Карабаху виїхало понад 47 000 вірменів.
  • Того ж дня Державна прикордонна служба Азербайджану повідомила про арешт колишнього "державного міністра" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна.
  • 28 вересня так званий глава НКР Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.

Читайте також: Посол РФ звинуватив США у "нагнітанні русофобії" у Вірменії через Карабах

Калінін Артемій
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Вірменіяазербайджаннагірний карабахМнацаканян
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 