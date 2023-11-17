Собака президентки Молдови Маї Санду на прізвисько Кодруца вкусив президента Австрії Александера Ван дер Беллена, через що на подальших заходах той був змушений бути з пов'язкою на руці. Про це повідомляє молдовське видання News Maker.

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Журналісти пишуть, що Санду познайомила президентів Австрії та Словенії зі своїм улюбленцем 16 листопада. У момент знайомства Ван дер Беллен хотів погладити Кодруца, однак той на нього напав.

News Maker публікує відео інциденту. На ролику видно, що пес доволі сильно вкусив президента Австрії. Про це свідчить і те, що решту заходів він провів з пов'язкою та тейпом на руці.

Кодруц – бездомний собака, який живе в адміністрації президента Молдови. Тварину знайшли після того, як її збила машина. Унаслідок ДТП пес втратив лапу.

Попередній пес президента США Джо Байдена Мейджор щонайменше двічі кусав працівників Білого дому. Байден казав, що взятому з притулку собаці важко дається адаптація у Вашингтоні. Наразі пес проживає переважно в Вілмінгтоні, штат Делавер.

Такі самі інциденти відбуваються і з новим улюбленцем родини американського президента Командором. Співробітники Секретної служби США жаліються на періодичні укуси.

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