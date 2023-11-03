RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЦАХАЛ показав перехоплення ракети хуситів, запущеної з Ємену – відео видео

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 09:44
Фото - скриншот
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео перехоплення ракети, яка була випущена по Ізраїлю з території Ємену 31 жовтня.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як пояснюють військові, ракету було перехоплено з використанням системи ПРО Arrow.

Запис зроблено з борту літака, який супроводжує ракету у повітрі.

Сам боєзапас на записі виглядає як варіант крилатої ракети. Хусити, які вважаються проксі-силами Ірану в Ємені, могли отримати від нього таку зброю, у такому разі з високою ймовірністю ППО Ізраїлю перехопили крилату ракету моделі Кудс або Сумар.

ДОВІДКА. У 2017 році збройні сили Ізраїлю отримали новий комплекс протиракетної оборони Arrow-3 ("Стріла-3"), повідомляв Defence Talk.

Комплекс призначений для заатмосферного перехоплення балістичних ракет на великій висоті, що дозволяє безпечно розсіювати будь-які неконвенційні боєголовки. Дальність польоту ракети Arrow-3 – від 400 до 2000 км, висота – до 100 км.

Комплекс складається з РЛС Super Green Pine, бойової операційної системи Citron Tree та центру управління пуском ракет Hazlenut Tree.

Arrow-3 розробляли в Ізраїлі за участю концерну Boeing із США.

31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.

  • 17 серпня 2023 року повідомлялося, що США схвалили продаж ізраїльської системи протиповітряної оборони Arrow-3 Німеччини на суму $3,5 млрд.
  • 19 жовтня есмінець USS Carney ВМС США перехопив кілька ракет, запущених із Ємену.

Читайте також: Ізраїль і США зможуть перехоплювати бойові ракети у космосі: відео

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ІзраїльракетаЦАХАЛппоперехопленняЄменхуситиArrow
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 