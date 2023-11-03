Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео перехоплення ракети, яка була випущена по Ізраїлю з території Ємену 31 жовтня.

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Як пояснюють військові, ракету було перехоплено з використанням системи ПРО Arrow.

Запис зроблено з борту літака, який супроводжує ракету у повітрі.

Сам боєзапас на записі виглядає як варіант крилатої ракети. Хусити, які вважаються проксі-силами Ірану в Ємені, могли отримати від нього таку зброю, у такому разі з високою ймовірністю ППО Ізраїлю перехопили крилату ракету моделі Кудс або Сумар.

ДОВІДКА. У 2017 році збройні сили Ізраїлю отримали новий комплекс протиракетної оборони Arrow-3 ("Стріла-3"), повідомляв



Комплекс призначений для заатмосферного перехоплення балістичних ракет на великій висоті, що дозволяє безпечно розсіювати будь-які неконвенційні боєголовки. Дальність польоту ракети Arrow-3 – від 400 до 2000 км, висота – до 100 км.



Комплекс складається з РЛС Super Green Pine, бойової операційної системи Citron Tree та центру управління пуском ракет Hazlenut Tree.



Arrow-3 розробляли в Ізраїлі за участю концерну Boeing із США. У 2017 році збройні сили Ізраїлю отримали новий комплекс протиракетної оборони Arrow-3 ("Стріла-3"), повідомляв Defence Talk Комплекс призначений для заатмосферного перехоплення балістичних ракет на великій висоті, що дозволяє безпечно розсіювати будь-які неконвенційні боєголовки. Дальність польоту ракети Arrow-3 – від 400 до 2000 км, висота – до 100 км.Комплекс складається з РЛС Super Green Pine, бойової операційної системи Citron Tree та центру управління пуском ракет Hazlenut Tree.Arrow-3 розробляли в Ізраїлі за участю концерну Boeing із США.

31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.

17 серпня 2023 року повідомлялося, що США схвалили продаж ізраїльської системи протиповітряної оборони Arrow-3 Німеччини на суму $3,5 млрд.

19 жовтня есмінець USS Carney ВМС США перехопив кілька ракет, запущених із Ємену.

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