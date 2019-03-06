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06.03.2019, 12:47

60% россиян признались, что ругаются матом - опрос ВЦИОМ

60% россиян признались, что ругаются матом - опрос ВЦИОМ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

18% опрошенных сказали, что ругаются матом каждый день

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Больше половины (60%) россиян используют ненормативную лексику в повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщают росСМИ.

18% опрошенных сказали, что ругаются матом каждый день, 19% сообщили, что делают это несколько раз в неделю, а 23% — несколько раз в месяц. 38% респондентов сказали, что не используют мат.

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В материалах ВЦИОМ приводятся данные аналогичного опроса, проведенного в 2008 году. Тогда об использовании мата в речи говорили 59% опрошенных. Доля тех, кто матерится каждый день или несколько раз в неделю, за 11 лет сократилась на 2% и 5% соответственно, а число тех, кто ругается матом несколько раз в месяц выросло на 6%.

66% участников опроса 2019 года сообщили, что используют в речи профессиональный сленг, 54% -  интернет-сленг, 23% - блатной сленг.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что в России увеличилось число симпатиков главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

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Теги: Россия, опрос, ВЦИОМ, мат
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