Байден вернул Викторию Нуланд в Госдеп США. Вместе с ней – ряд дипломатов времен Обамы

Избранный президент Джозеф Байден выдвинул ряд бывших дипломатов времен президенства Барака Обамы на посты в Госдепартаменте США. Среди них – экс-помошник госсекретаря Виктория Нуланд. Об этом пишет Associated Press.

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Сообщается, что Нуланд займет должность заместителя по политическим вопросам госсекретаря Энтони Блинкена.

Помимо нее, заместителем Блинкена назначена Венди Шерман, которая ранее уже работала заместителем госсекретаря и была ведущей участницей переговоров по соглашению с Ираном во времена президентства Обамы.

Также Байден назначит в Госдепартамент своего давнего помощника в Сенате Брайана МакКеона, бывших высокопоставленных дипломатов Бонни Дженкинс и Узру Зею, Дерека Чолле, Салмана Ахмеда и Сьюзи Джордж, отмечает AP.

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Станислав Стороженко

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