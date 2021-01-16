Байден вернул Викторию Нуланд в Госдеп США. Вместе с ней – ряд дипломатов времен Обамы
Избранный президент Джозеф Байден выдвинул ряд бывших дипломатов времен президенства Барака Обамы на посты в Госдепартаменте США. Среди них – экс-помошник госсекретаря Виктория Нуланд. Об этом пишет Associated Press.
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Сообщается, что Нуланд займет должность заместителя по политическим вопросам госсекретаря Энтони Блинкена.
Помимо нее, заместителем Блинкена назначена Венди Шерман, которая ранее уже работала заместителем госсекретаря и была ведущей участницей переговоров по соглашению с Ираном во времена президентства Обамы.
Также Байден назначит в Госдепартамент своего давнего помощника в Сенате Брайана МакКеона, бывших высокопоставленных дипломатов Бонни Дженкинс и Узру Зею, Дерека Чолле, Салмана Ахмеда и Сьюзи Джордж, отмечает AP.
- 23 ноября сообщалось, что Энтони Блинкен будет выдвинут кандидатом на пост главы Госдепартамента США при администрации Байдена. Подробнее о его биографии читайте в профайле от LIGA.net.
- По информации источников в команде Байдена, санкции останутся центральным инструментом власти США при демократе, однако он начнет "перезагрузку" подхода Дональда Трампа и будет использовать санкции "острее".
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