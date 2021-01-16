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Байден вернул Викторию Нуланд в Госдеп США. Вместе с ней – ряд дипломатов времен Обамы

16.01.2021, 16:06
Байден вернул Викторию Нуланд в Госдеп США. Вместе с ней – ряд дипломатов времен Обамы - Фото
Виктория Нуланд Фото: LIGA.net

Избранный президент Джозеф Байден выдвинул ряд бывших дипломатов времен президенства Барака Обамы на посты в Госдепартаменте США. Среди них – экс-помошник госсекретаря Виктория Нуланд. Об этом пишет Associated Press.

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Сообщается, что Нуланд займет должность заместителя по политическим вопросам госсекретаря Энтони Блинкена. 

Помимо нее, заместителем Блинкена назначена Венди Шерман, которая ранее уже работала заместителем госсекретаря и была ведущей участницей переговоров по соглашению с Ираном во времена президентства Обамы. 

Также Байден назначит в Госдепартамент своего давнего помощника в Сенате Брайана МакКеона, бывших высокопоставленных дипломатов Бонни Дженкинс и Узру Зею, Дерека Чолле, Салмана Ахмеда и Сьюзи Джордж, отмечает AP. 

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Станислав Стороженко
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