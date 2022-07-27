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ЧВК Вагнера зашла на Углегорскую ГЭС и в Новолуганское. ВСУ, вероятно, отошли – союзники

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 09:40
ЧВК Вагнера зашла на Углегорскую ГЭС и в Новолуганское. ВСУ, вероятно, отошли – союзники - Фото
Углегорская ТЭС (фото — LIGA.net)

Оборонное ведомство Великобритании со ссылкой на разведку сообщило в Twitter, что российские наемники частной военной компании "Вагнера", возможно, добились некоторого успеха на Бахмутском направлении Донецкой области, в частности около Светлодарского водохранилища.

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Разведка союзников пишет, что кремлевской ЧВК "вероятно, удалось добиться тактического наступления на Донбассе в районе Углегорской ГЭС (северный берег водохранилища) и близлежащего поселка Новолуганское".

"Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района", – отметили в Лондоне.

ЧВК Вагнера зашла на Углегорскую ГЭС и в Новолуганское. ВСУ, вероятно, отошли – союзники

В сегодняшней утренней сводке Генштаб ничего не сообщал о ситуации в упомянутом выше районе боевых действий.

Евгений Пилипенко
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Новолуганское война разведка британская разведка Углегорская ТЭС
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