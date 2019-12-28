Коллеги о якобы военном преступнике морпехе США: Он - психопат

Эдвард Галлахер (Фото - скриншот из видео)

Коллеги американского морского котика Эдварда Галлахера, которого ранее подозревали в совершении ряда военных преступлений, охарактеризовали его "психопатом", "токсичным" и "чертовски злым парнем". Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные The New York Times.

По данным BBC, во время дачи показаний солдаты из его бригады явно нервничали, а некоторые даже заплакали, вспомнив, что они видели. По информации агентства, камера Галлахера зафиксировала, как в 2017 году он приближается к полуживому бойцу Исламского государства. Затем камера выключилась, но, по словам трех членов отряда Галлахера, он ударил пленного в шею ножом, а потом позировал как с "трофеем".

Заявление на морского котика подали его же подчиненные, которых сторона защиты обвиняла в том, что они очернили командира из-за негативного отношения к стилю его руководства. Суд присяжных счел Галлахера виновным в том, что он позировал на фото рядом с трупом пленного боевика ИГ, однако оправдал по пункту об убийстве и о якобы стрельбе по гражданским лицам.

Галлахера хотели лишить награды, свидетельствующей о его принадлежности к элитному отряду, из-за неподобающего поведения на поле боя, однако за него заступился президент США Дональд Трамп. По данным Голоса Америки, американский президент приказал не лишать Галлахера значка с тризубцем.

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер даже объявил о своей отставке в связи с этим делом, заявив, что он "не разделяет с главнокомандующим (Трампом - ред.) понимание порядка и дисциплины в армии".

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