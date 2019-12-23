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Frobes посчитал, сколько зарабатывают самые богатые писатели мира

Frobes посчитал, сколько зарабатывают самые богатые писатели мира - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
23.12.2019, 08:41

Впервые в топ-3 вошла экс-первая леди США Мишель Обама

Журнал Frobes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых писателей мира.

На первом месте оказалась Джоан Роулинг. В 2019 году она заработала $92 млн. Пьеса по ее новой книге "Гарри Поттер и проклятое дитя" установила рекорд Бродвея, собрав за неделю продаж билетов $2,3 млн. Также она имеет доход с тематических парков о вселенной Гарри Поттера и продже прав на экранизацию новой книги.

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На втором месте – Джеймс Паттерсон. Самый богатый автор Америки продал более $5,5 млн книг "The President Is Missing", написанной в соавторстве с Биллом Клинтоном. Он заработал $70 млн за год. Чистая стоимость активов Паттерсона – около $800 млн.

Третье место заняла экс-первая леди США Мишель Обама. Она продала более 10 млн копий мемуаров "Becoming" и заработала $36 млн.

На четвертом месте Джефф Кинни. Автор серии подростковых книг Дневник слабака продал более $3,6 млн копий. Его годовой заработок – 20 млн.

Замкнул топ-5 Стивен Кинг с $17 млн. Основную часть дохода он получил от экранизации его романа "Оно".

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