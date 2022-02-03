Главарь ИГИЛ устроил взрыв, убив себя и нескольких членов семьи – Пентагон

В ходе операции по ликвидации главаря террористической организации Исламское государство Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши погибли минимум трое гражданских. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на сегодняшнем брифинге. Пресс-служба Пентагона также сообщает, что главарь террористов погиб в результате устроенного им же взрыва.

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Кирби сказал, что "трусливые действия" главаря террористов и небольшого числа его последователей привели к трагической гибели по крайней мере трех мирных жителей.

В то же время, по словам представителя Пентагона, рассчетливые усилия американских сил увенчались успехом, и удалось защитить более 10 женщин и детей.

Пресс-служба Пентагона сообщила, что во время рейда американских войск главарь террористов устроил взрыв, в результате которого погибли несколько членов его семьи и он сам.

Пентагон показал снимки с места спецоперации американских военных.

В октябре 2019 года аль-Хашеми аль-Кураши заменил главаря Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади, которого ликвидировали американские военные по приказу 45 президента США Дональда Трампа.

Сегодня в Белом доме сообщили, что прошлой ночью американские военные провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии и ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши.

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Оксана Житнюк

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