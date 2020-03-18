Группа крови может влиять на риск заразиться коронавирусом - исследование

Фото: ЕРА

Люди со второй группой крови (A) могут быть более уязвимыми к коронавирусной инфекции COVID-19, а люди с первой (0) - более устойчивыми. Об этом говорят данные предварительного исследования пациентов в Китае, сообщает South China Morning Post.

Анализы на группу крови более чем 2000 пациентов, зараженных коронавирусом в Ухане и Шэньчжэне, изучены китайскими учеными и сопоставлены с данными о здоровых людях в этих городах.

Ученые подчеркивают, что их исследование носит предварительный характер и осталось сделать еще много работы. Тем не менее, они призывают правительства и врачей рассмотреть разницу между группами крови пациентов в качестве фактора для планирования мер по лечению и смягчению последствий болезни.

Было обнаружено, что люди со второй группой крови подвержены большему риску заразиться, и у них, как правило, развивались более серьезные симптомы. По словам исследователей, им нужно тщательнее заботиться об уменьшении шанса заразиться, также им может потребоваться более пристальное наблюдение и агрессивное лечение.

Напротив, риск заразиться для людей с первой группой крови значительно ниже. Среди 206 умерших от COVID-19 в Ухане пациентов 85 была вторая группа крови, а первая - у 52, разница более чем в полтора раза. Соотношение сохранялось по разным возрастным группам и полам.

Исследование проводилось учеными и врачами из разных городов, включая Пекин, Ухань, Шанхай и Шэньчжэнь. Оно не проходило рецензирование, и авторы предупреждают о рисках его использования для руководства в текущей клинической практике.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости