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05.04.2019, 16:10

Командующий армией Ливии начал наступление на столицу страны

Командующий армией Ливии начал наступление на столицу страны - Фото
Фото: EPA

Командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар начал наступление на Триполи, куда прибыл генсек ООН

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Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халиф Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Reuters пишет, что сейчас в Триполи приехал генсек ООН Антонио Гутерреш.

Войска, связанные с правительством, переместили еще несколько из Мисурата в столицу, чтобы защитить город от войск Хафтара.

Вчера, 4 апреля, силы Хафтара захватили город Гарьян в 80 км к югу от Триполи. Однако ему не удалось захватить контрольно-пропускной пункт к западу от столицы.

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Reuters напоминает, что Хафтар начал наступление на Триполи перед очередным раундом мирных переговоров под эгидой ООН.

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Теги: ООН, антониу гутерреш, ливия, Халиф Хафтар
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