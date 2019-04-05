Командующий армией Ливии начал наступление на столицу страны

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Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халиф Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Reuters пишет, что сейчас в Триполи приехал генсек ООН Антонио Гутерреш.



Войска, связанные с правительством, переместили еще несколько из Мисурата в столицу, чтобы защитить город от войск Хафтара.

Вчера, 4 апреля, силы Хафтара захватили город Гарьян в 80 км к югу от Триполи. Однако ему не удалось захватить контрольно-пропускной пункт к западу от столицы.

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Reuters напоминает, что Хафтар начал наступление на Триполи перед очередным раундом мирных переговоров под эгидой ООН.