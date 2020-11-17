Коронавирус. В Индии заявляют, что вакцина CoviShield должна быть готова до конца года

Кроме Индии, препарат CoviShield на основе аденовируса шимпанзе, производящего коронавирусный белок, проходит испытания в Британии, США и Бразилии

В Индии объявили о завершении набора добровольцев для финальной фазы III испытаний вакцины CoviShield. Первые два этапа сейчас проходят в 17 различных центрах по всей стране, сообщили в Институте сыворотки Индии (SII), крупнейшем в мире (по количеству доз) производителем вакцин.

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CoviShield разработана лабораторией SII в Пуне с использованием материалов от Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Как и многие другие конкурентные препараты, которые сейчас находятся на разных стадиях разработки и проверки, эта вакцина-кандидат вводится по схеме двух доз по 0,5 мл с интервалом 28 суток, и приводит не только к появлению нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, но и к наращиванию Т-клеточного ответа против этого коронавируса.

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Добровольцев разделят на две группы – 400 и 1200 человек, при этом часть получит CoviShield, часть – плацебо, еще часть – оксфордскую вакцину ChAdOx1. И "Ковишилд", и "Чедокс1" содержат один и тот же вирусный белок, но различаются по составу. Точная природа разницы не раскрывается. Испытания призваны также оценить эти различия, если они проявятся. Это будет двойное слепое испытание, в котором ни врачи, ни добровольцы не знают, кто был вакцинирован, а кто получил плацебо: информация доступна только надзорному органу.

По мнению местных экспертов, из пяти вакцин, разрабатываемых и тестируемых в Индии, CoviShield "должна быть готова к концу года или даже раньше". Ее произведено уже 40 млн доз. Если препарат не пройдет фазу III, его запасы уничтожат.

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Также в Индии проверят и/или произведут партии кандидатных вакцин от Novavax (NVX-CoV2373) и Bharat Biotech (CoVaxin) – обе также на фазе III. CoVaxin проверят на 26 000 человек в более чем 25 центрах по всей Индии. SII произведет около 1 млрд доз препарата Novavax в 2021 году с перспективой наращивания до 2 млрд доз.

Также Индия начала производство потенциальной вакцины CDX-005 для американской биотех-компании Codagenix: она будет вводиться через нос, а не посредством инъекции. Ожидается, что к концу года в Британии начнутся ранние испытания на людях.

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Евгений Пилипенко

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