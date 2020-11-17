UA

Коронавирус. В Индии заявляют, что вакцина CoviShield должна быть готова до конца года

17.11.2020, 09:34
Коронавирус. В Индии заявляют, что вакцина CoviShield должна быть готова до конца года - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com

Кроме Индии, препарат CoviShield на основе аденовируса шимпанзе, производящего коронавирусный белок, проходит испытания в Британии, США и Бразилии

В Индии объявили о завершении набора добровольцев для финальной фазы III испытаний вакцины CoviShield. Первые два этапа сейчас проходят в 17 различных центрах по всей стране, сообщили в Институте сыворотки Индии (SII), крупнейшем в мире (по количеству доз) производителем вакцин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

CoviShield разработана лабораторией SII в Пуне с использованием материалов от Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Как и многие другие конкурентные препараты, которые сейчас находятся на разных стадиях разработки и проверки, эта вакцина-кандидат вводится по схеме двух доз по 0,5 мл с интервалом 28 суток, и приводит не только к появлению нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, но и к наращиванию Т-клеточного ответа против этого коронавируса.

Читайте также: ВОЗ: Только вакцина не остановит пандемию COVID-19

Добровольцев разделят на две группы – 400 и 1200 человек, при этом часть получит CoviShield, часть – плацебо, еще часть – оксфордскую вакцину ChAdOx1. И "Ковишилд", и "Чедокс1" содержат один и тот же вирусный белок, но различаются по составу. Точная природа разницы не раскрывается. Испытания призваны также оценить эти различия, если они проявятся. Это будет двойное слепое испытание, в котором ни врачи, ни добровольцы не знают, кто был вакцинирован, а кто получил плацебо: информация доступна только надзорному органу.

По мнению местных экспертов, из пяти вакцин, разрабатываемых и тестируемых в Индии, CoviShield "должна быть готова к концу года или даже раньше". Ее произведено уже 40 млн доз. Если препарат не пройдет фазу III, его запасы уничтожат.

Читайте также: Украина сможет получить вакцину от COVID-19 в первой половине 2021-го – ВОЗ

Также в Индии проверят и/или произведут партии кандидатных вакцин от Novavax (NVX-CoV2373) и Bharat Biotech (CoVaxin) – обе также на фазе III. CoVaxin проверят на 26 000 человек в более чем 25 центрах по всей Индии. SII произведет около 1 млрд доз препарата Novavax в 2021 году с перспективой наращивания до 2 млрд доз.

Также Индия начала производство потенциальной вакцины CDX-005 для американской биотех-компании Codagenix: она будет вводиться через нос, а не посредством инъекции. Ожидается, что к концу года в Британии начнутся ранние испытания на людях.

Читайте также: Сок черноплодной рябины в пробирке уничтожил 97% коронавируса и почти 100% вируса гриппа

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
наука исследование медицина вакцина прививка испытание коронавирус SARS-CoV-2 Novavax вакцинаэ CDX-005 NVX-CoV2373 COVAXIN Codagenix COVISHIELD

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Об’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет

Партнерський проєктОб’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет
 