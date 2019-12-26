Лавров одобрил Зеленского по Донбассу и раскритиковал Порошенко

Сергей Лавров (фото - ЕРА)

В Кремле говорят, что у них "остаются надежды на достижение прогресса в урегулировании" на Донбассе, и связаны они с тем, что президент Владимир Зеленский отводит войска и фиксирует на бумаге пункты соглашений о выборах в регионе и особом статусе ОРДЛО. Об этом пишет пропагандистский ресурс ТАСС, цитируя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"За пять месяцев он (Зеленский, - ред.) сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, речь идет о письменной фиксации текста так называемой формулы Штайнмайера (ФШ), а также о разведении войск на трех участках линии разграничения между свободной Украиной и ОРДЛО.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. ФШ - предложенный им порядок выполнения вторых минских соглашений. Впервые о ней стало известно после парижского саммита четверки в октябре 2015-го.