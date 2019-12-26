Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Лавров одобрил Зеленского по Донбассу и раскритиковал Порошенко

Лавров одобрил Зеленского по Донбассу и раскритиковал Порошенко - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)
26.12.2019, 09:44

Глава МИД РФ заявил, что нынешнему президенту Украины удалось менее чем за полгода выполнить по Минску то, от чего предшественник "годами отказывался"

В Кремле говорят, что у них "остаются надежды на достижение прогресса в урегулировании" на Донбассе, и связаны они с тем, что президент Владимир Зеленский отводит войска и фиксирует на бумаге пункты соглашений о выборах в регионе и особом статусе ОРДЛО. Об этом пишет пропагандистский ресурс ТАСС, цитируя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"За пять месяцев он (Зеленский, - ред.) сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, речь идет о письменной фиксации текста так называемой формулы Штайнмайера (ФШ), а также о разведении войск на трех участках линии разграничения между свободной Украиной и ОРДЛО.

СправкаФранк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. ФШ - предложенный им порядок выполнения вторых минских соглашений. Впервые о ней стало известно после парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

Напишите нам
Донбасс Сергей Лавров минские соглашения формула штайнмайера разведение войск
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 