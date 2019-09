Миссия на Марс. NASA предложило всем желающим отправить свое имя

Американское аэрокосмическое агентство NASA предлагает каждому желающему отправить свое имя на Марс. Об этом сообщает NASA в Twitter.

Агентство предлагает записать имя на микрочип, который полетит с миссией Марс-2020.

Ровер запустят следующим летом, но зарегистрировать свое имя можно только до 23:59 (ET, североамериканский восточное время) 30 сентября.

По данным NASA, отправить свое имя на Марс захотели уже более 10 млн 200 тыс. человек. Из них больше всего из Турции (более 2,5 миллиона), Индии (1,664 миллиона) и США (1,33 миллиона). Из Украины отправили свои данные более 58 000 человек.

Чтобы отправить имя на Марс, надо заполнить форму.

We're taking names. And sending them to Mars.



Submit your name to be etched onto a microchip that will ride on our #Mars2020 rover! The mission launches next summer, but get your boarding pass TODAY: https://t.co/mX7bZ5Ev6g. You have until 11:59pm ET on Sept. 30 to sign up. pic.twitter.com/0Fo7er2g5e