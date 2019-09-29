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Миссия на Марс. NASA предложило всем желающим отправить свое имя

Миссия на Марс. NASA предложило всем желающим отправить свое имя - Фото
Иллюстрация: NASA
29.09.2019, 23:54

Агентство предлагает записать имя на микрочип, который полетит с миссией Марс-2020

Американское аэрокосмическое агентство NASA предлагает каждому желающему отправить свое имя на Марс. Об этом сообщает NASA в Twitter.

Агентство предлагает записать имя на микрочип, который полетит с миссией Марс-2020.

Ровер запустят следующим летом, но зарегистрировать свое имя можно только до 23:59 (ET, североамериканский восточное время) 30 сентября.

По данным NASA, отправить свое имя на Марс захотели уже более 10 млн 200 тыс. человек. Из них больше всего из Турции (более 2,5 миллиона), Индии (1,664 миллиона) и США (1,33 миллиона). Из Украины отправили свои данные более 58 000 человек.

Чтобы отправить имя на Марс, надо заполнить форму.

  • В конце августа предприниматель Илон Маск выдвинул идею, что на Марсе можно сделать более теплый климат, если направлять на него солнечный свет с помощью зеркальных спутников.

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