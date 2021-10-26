NASA дало отмашку Firefly: там обещают спустить "Синий призрак" на Луну осенью 2023 года

Частная космическая компания Firefly Aerospace укладывается в график разработки и постройки беспилотного посадочного модуля Blue Ghost. К сентябрю 2023 года, если график программы NASA "Артемида" не задержат другие подрядчики, аппарат доставят на поверхность Луны. Об этом пишет пресс-служба Firefly.

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Недавно закончился этап критического обзора конструкции мунлендера: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) дало "добро". За этим обычно следует сборка аппарата. Firefly получила контракт с управлением в 2018 году.

График Artemis предполагает, что Blue Ghost прилунится в районе Моря Кризисов, где в свое время совершили посадку советские аппараты "Луна-15", "Луна-23" и "Луна-24".

Мунлендер, способный нести до 50 кг полезных нагрузок, отвезет туда 10 аппаратов и приборов для NASA за $93,3 млн, а также несколько коммерческих грузов.

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Аппаратура из первой заброски даст ученым и инженерам новые данные о лунном грунте (реголите), солнечном ветре на спутнике и его магнитосфере. Также в процессе NASA и компании проверят функциональность определенных технологий навигации и сбора образцов.

По словам Макса Полякова, соучредителя и основного инвестора Firefly, Луна "крайне важна для более дальних миссий человечества". Компания видит в ее освоении "одну из стратегических целей".

Модуль назван в честь жука-светляка Phausis reticulata:

Полет Blue Ghost в 2023-м будет первым из запланированной череды ежегодных миссий Firefly на естественный спутник Земли.

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Евгений Пилипенко

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