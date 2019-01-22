Новая израильская система ПРО собьет ракеты, летящие из космоса

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Израиль успешно испытал передовую систему противоракетной обороны Arrow-3, способную противостоять баллистическим ракетам, прилетающим из-за пределов атмосферы. Об этом заявили в министерстве обороны Израиля, передает АР.

"Успешное испытание перехватчика Arrow-3 стало важной вехой в способности Израиля защитить себя от сегодняшних и будущих угроз в регионе", - говорится в заявлении ведомства.

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Arrow-3 - часть многоуровневой системы противоракетной обороны, которую Израиль разрабатывает для защиты как от ракет ближнего и среднего радиуса действия, выпущенных из Сектора Газы и Ливана, так и от иранских ракет большой дальности.

21 января представители армии Израиля сообщили, что нанесли удары по позициям иранского спецназа Кудс в Сирии, ответственного за зарубежные операции.Заявление было опубликовано спустя несколько часов после того, как израильские системы ПВО перехватили ракету, выпущенную на севере Голанских высот.