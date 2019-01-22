Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 23:59

Новая израильская система ПРО собьет ракеты, летящие из космоса

Новая израильская система ПРО собьет ракеты, летящие из космоса - Фото
Фото: EPA

Система Arrow-3 была успешно испытана

Реклама
Реклама

Израиль успешно испытал передовую систему противоракетной обороны Arrow-3, способную противостоять баллистическим ракетам, прилетающим из-за пределов атмосферы. Об этом заявили в министерстве обороны Израиля, передает АР.

"Успешное испытание перехватчика Arrow-3 стало важной вехой в способности Израиля защитить себя от сегодняшних и будущих угроз в регионе", - говорится в заявлении ведомства.

Реклама

Arrow-3 - часть многоуровневой системы противоракетной обороны, которую Израиль разрабатывает для защиты как от ракет ближнего и среднего радиуса действия, выпущенных из Сектора Газы и Ливана, так и от иранских ракет большой дальности.

21 января представители армии Израиля сообщили, что нанесли удары по позициям иранского спецназа Кудс в Сирии, ответственного за зарубежные операции.Заявление было опубликовано спустя несколько часов после того, как израильские системы ПВО перехватили ракету, выпущенную на севере Голанских высот.

Отправить:
Распечатать:
Теги: баллистическая ракеты, система ПРО, Израиль, оружие, испытания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 