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25.03.2019, 07:43

Новая Зеландия проведет расследование теракта на высшем уровне

Новая Зеландия проведет расследование теракта на высшем уровне - Фото
Фото: EPA

Расследованием двойного теракта в Крайстчерче займется специальная королевская комиссия

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник, 25 марта, объявила о проведении масштабного расследования обстоятельств теракта в мечетях Крайстчерча. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В связи с "важнейшим общественным значением" дела провести расследование уполномочена королевская следственная комиссия.

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Королевская комиссия по расследованию формируется в Новой Зеландии в чрезвычайных случаях.

В нее войдут представители спецслужб, полиции, а также специалисты таможни и миграционной службы. Им предстоит выяснить, каким образом преступник смог совершить атаку и где он добыл оружие, а также определить роль служб безопасности в случившемся.

"Важно выяснить все детали, чтобы понять, как этот террористический акт произошел, и как мы могли остановить его", - подчеркнула Ардерн.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд. В своем "манифесте" Таррант написал, что был в Украине.

Читайте также: Теракт в Новой Зеландии. Почему террорист упомянул Украину

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Теги: расследование, теракт, новая зеландия, Джасинда Ардерн
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