Один раз и ненадолго: Мэй допустила возможность переноса Brexit

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй впервые допустила возможность переноса даты выхода из ЕС. Об этом она заявила, выступая в парламенте, передает BBC.

Мэй предложила депутатам план, который, по ее мнению, должен успокоить представителей бизнес, встревоженных тем, что соглашения с ЕС все еще нет, а время выхода из блока приближается.

Реклама

Согласно ее плану, первым шагом должно стать голосование 12 марта по соглашению о Brexit, одобренному лидерами ЕС в конце ноября прошлого года.

Если депутаты вновь не поддержат это соглашение, то 13 марта Мэй предлагает провести голосование по поводу поддержки парламентом варианта Brexit без соглашения.

Если депутаты не поддержат и Brexit без соглашения, то 14 марта можно будет проголосовать за расширение действия статьи 50, то есть перенос Brexit. По ее словам, перенос Brexit возможен только один раз и на срок не позднее конца июня.

Ранее Мэй не поддерживала возможность переноса даты Brexit.

23 февраля The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что старшие министры британского правительства хотят, чтобы Мэй ушла в отставку уже в мае и позволила следующему лидеру провести новый этап переговоров о выходе Великобритании из ЕС – Brexit.