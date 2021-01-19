Пережившая несколько пандемий итальянка 108 лет привилась от ковида. Его она тоже победила
108-летняя итальянская долгожительница стала получила первую дозу вакцины от COVID-19: это произошло через несколько месяцев после того, как Фатима Негрини победила коронавирусную инфекцию, пишет AFP.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера, 18 января, она получила укол вместе с другими жителями дома престарелых Anni Azzurri San Faustino в Милане.
DW прошлой осенью сняли о ней сюжет.
Негрини родилась 3 июня 1912 года в Сустиненте, Ломбардия. У нее трое детей: Луиджи, Уберто и Лучано. Уже давно она живет в доме престарелых, ее любимый досуг – играть в бинго.
Негрини заболела COVID-19 еще в первую волну коронавируса в апреле 2020 года, но успешно выздоровела до конца мая. Она – одна из старейших известных выживших после этой болезни. Когда в прошлом году итальянка одолела SARS-CoV-2, местная газета Corriere della Sera процитировала ее: "Бог забыл обо мне".
- Моделирование "сожительства" коронавируса и человечества: прогноз ученых на ближайшие годы.
- Лечение тяжелых больных COVID-19 плазмой крови переболевших почти бесполезно.
- Генетики не нашли доказательств, что витамин D защищает от SARS-CoV-2 и серьезности ковида.
- Четыре типа вакцин от COVID-19: видео от Билла Гейтса со товарищи о том, как они работают.
- Ученые выяснили, кого пандемия напугала меньше других и кто был подготовлен к ней.
Читайте также: Какие осложнения COVID-19 дают право на реабилитацию за счет Фонда соцстрахования
Комментарии