Под мэрией шведского города произошел взрыв

Шведский полицейский. (Фото: Johan Nilsson/EPA)

В среду, 7 августа, в Швеции под зданием мэрии в Ландскроне произошел взрыв. Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление местной полиции.

Как сообщили правоохранители, они прибыли на место после того, как несколько очевидцев сообщили о громком взрыве в центре города. В инциденте никто не пострадал.

По мнению главы города, неважно, что взрыв произошел именно под зданием мэрии.

"Независимо от того, что это было за здание, вы подвергаете людей опасности, вы нарушаете все писаные и неписаные правила", - заявил мэр города Торкилд Страндберг.

По словам Страндберга, мэрия продолжит функционировать в четверг.

В Ландскроне, городе с населением около 32 000 жителей, этим летом случилось три попытки убийства, а в центральной части города неизвестные разместили взрывчатку.

Сейчас никто не задержан.