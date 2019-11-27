В Одессу идет противолодочный корвет ВМС Франции

Фото: Michel Floch / Gedour Ar Minou - Shipspotter

В Одессу идет французский корвет Commandant Birot. Об этом пишет ресурс Armyinform.

Боевой корабль вошел в Черное море на прошлой неделе и 22-25 ноября посещал порт Батуми в рамках военного сотрудничества между странами.

Это 28-й визит корабля ВМС нечерноморских стран НАТО в Черное море в 2019-м. Ранее в Одессу уже заходили фрегаты ВМС Франции "Лафейетт" и "Гепратт", тральщик "Каприкорн", а также разведсудно A759 DupuydeLom.

Справка. Легкий корвет Commandant Birot был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году. Его длина - 80 м, ширина - 10 м, осадка - 5,6 м, водоизмещение - 1350 т, скорость - 24 узла, дальность плавания - 4500 миль, экипаж - 90 человек. Назван в честь Роджера Биро - командира корвета сил Свободной Франции "Мимоза", потопленного немецкой подлодкой в ​​ночь на 9 июня 1942 года. Постоянно базируется на французской военно-морской базе в Тулоне.