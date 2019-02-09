Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.02.2019, 11:47

Порядок алкогольных напитков не влияет на похмелье - ученые

Порядок алкогольных напитков не влияет на похмелье - ученые - Фото
Похмелье (фото - Pixabay)

Исследователи опровергли мнение, что во избежание похмелья следует соблюдать некую последовательность употребления алкоголя и не "повышать градус"

Реклама
Реклама

Ученые из Виттенского университета в Германии заявляют, что последовательность употребления различных видов алкогольных напитков не связана с вероятностью появления состояния похмелья и степенью его тяжести. Об этом говорится в материале на сайте Оксфордского университета. 

У англичан и немцев есть негласное правило "не понижать градус" - пить сначала пиво, а потом вино, а в обратном порядке не советуют. 

Реклама

В эксперименте участвовали 90 человек от 19 до 40 лет. Их разделили на три группы.

Два дня в баре одна группа сначала пила три кружки пива, потом четыре бокала вина, а другая наоборот - сначала четыре бокала вина, а потом три кружки пива. Третьи пили только пиво или вино.

Исследование проводили с пивом от Carlsberg (5% алкоголя) и белым вином Edelgräfler 2015 года по 11% алкоголя.

Рвота чаще наступала у участников третьей группы, которые пили только один определенный напиток. Через неделю их поменяли местами и повторили эксперимент.

Согласно выводу ученых, похмелье появлялось у всех примерно с одинаковой частотой. Степень его тяжести зависела не от последовательности распития, а от уровня содержаня спирта в организме. Таким образом исследователи опровергли мнение, что во избежание похмелья следует соблюдать некую последовательность употребления алкоголя и не "повышать градус".

Читайте также: На мышах успешно испытали "таблетку от похмелья"

Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, исследование, алкоголь, ученые, похмелье
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 