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02.07.2019, 19:15

После возвращения в Украину Клюева должны арестовать - прокурор

После возвращения в Украину Клюева должны арестовать - прокурор - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Есть постановление о задержании и доставке в суд", - сказал Сергей Горбатюк

Если экс-глава АП времен Януковича Андрей Клюев вернется в Украину, он должен быть задержан, так как находится в розыске. Об этом в эфире Hromadske заявил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно реализовываться", - сказал Горбатюк.

Ранее сегодня стало известно, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Клюева кандидатом в народные депутаты. Хотя, согласно данным Горбатюка, Клюев не жил в Украине в течение последних пяти лет, что обязательно для регистрации в кандидаты согласно украинскому законодательству.

В то же время адвокат Клюева якобы доказал в суде, что тот проживал в оккупированном Донецке. Суд обязал ЦИК зарегистрировать кандидата.

26 февраля 2014 года против Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное дело по делу по подозрению в организации убийств на Майдане. 4 марта 2014-го Клюева объявили в розыск. Он бежал в РФ. В начале марта 2019-го ЕС снял с него санкции. В ГПУ заявили, что все равно продолжают расследование уголовного дела против Клюева.

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Теги: арест, Андрей Клюев, сергей горбатюк
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