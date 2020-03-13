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Президент Бразилии заразился коронавирусом, 7 марта он пожал руку Трампу

Президент Бразилии заразился коронавирусом, 7 марта он пожал руку Трампу - Фото
Дональд Трамп и Жаир Болсонару (Фото: EPA)
13.03.2020, 16:58

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом, 7 марта он встречался с Дональдом Трампом

Первый тест на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает крупная ежедневная газета O Dia в Рио-де-Жанейро.

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Отмечается, что сейчас Болсонару ожидает результатов второго теста.

Несколько дней назад президент Бразилии встретился с Дональдом Трампом и принял участие в совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, где пожал руку президенту США.

Вчера пресс-секретарь президента Бразилии Фабио Вайнгартен дал положительный результат на COVID-19 - тоже через несколько дней после встречи с Трампом.

Президент США контактировал с Болсонару и Вайнгартеном вечером 7 марта – они присутствовали на обеде, организованном Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

В Белом доме заявили, что ни Трамп, ни вице-президент США Майкл Пенс не взаимодействовали с Вайнгартеном, поэтому тестировать их на коронавирус не требуется.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию нового типа - COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала распространение нового коронавируса (COVID-19) пандемией – эпидемией мирового масштаба.

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Медведева Наталия
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