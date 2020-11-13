Привет из прошлого. К Земле прилетел кусок ракеты, запущенной к Луне в 1966 году: анимация

Перед отбытием на орбиту вокруг Солнца рукотворный объект сделает две большие петли вокруг нашей планеты, с максимальным приближением к ней 1 декабря

8 ноября Земля захватила в гравитационный "плен" небольшой объект, который вращался вокруг нашей звезды, и будет держать его в качестве временного спутника в течение нескольких месяцев, прежде чем он вернется на солнечную орбиту. Это, скорее всего, не астероид, а разгонный блок ракеты Atlas Centaur, которую запустили еще в 1966 году, пишет NASA.

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Ракета 20 сентября 1966 года подбросила на траекторию к Луне злополучный корабль Surveyor 2. Во время окололунного маневра один корректирующий двигатель не удалось зажечь, из-за чего спускаемый аппарат начал падать на поверхность Луны и 23 сентября разбился всего в 130 км от места предполагаемой посадки к юго-востоку от кратера Коперник.

Отработанная верхняя ступень ракеты пролетела мимо Луны и исчезла на неизвестной орбите вокруг Солнца.

В сентябре обзорный телескоп Pan-STARRS1 заметил кривизну орбиты объекта 2020 SO. Ученые из Центра изучения околоземных объектов при NASA заподозрили, что это не обычный астероид. Орбиты большинства из них более вытянуты и наклонены относительно орбиты Земли.

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Но орбита 2020 SO вокруг Солнца была очень похожа на орбиту Земли: она была примерно на таком же расстоянии, почти круглая и в орбитальной плоскости, которая почти точно соответствовала орбитальной плоскости нашей планеты, – что очень необычно для естественного астероида.

Отработанная ракета – это, по сути, пустая труба и, следовательно, объект с низкой плотностью и большой площадью поверхности. Давление солнечного ветра на него и результирующее ускорение можно измерить. "Примерно как пустую банку из-под газировки ветер несет сильнее, чем небольшой камень такого же размера", – пояснили в NASA.

Ученые пошли дальше и "отмотали" витки орбиты объекта назад, чтобы определить, где он был в прошлом. Выяснилось, что SO 2020 несколько раз подходил к Земле, но подход в сентябре 1966 года был достаточно близок, чтобы виток мог исходить с Земли.

Гравитационный регион Земли под названием сфера Хилла простирается примерно на 1,5 млн км от планеты. SO 2020 останется там около четырех месяцев, прежде чем снова выйдет на новую орбиту вокруг Солнца в марте 2021-го.

Бактерии прожили год в открытом космосе. Ученые показали их после спуска на Землю.

19 млрд км. Земля успешно связалась с зондом Voyager 2 за пределами Солнечной системы.

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Евгений Пилипенко

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