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Сенат утвердил назначение нового главы Пентагона

Сенат утвердил назначение нового главы Пентагона - Фото
Дональд Трамп, Марк Эспер (фото - EPA)
24.07.2019, 06:30

Новым министром обороны США стал ветеран войны с Ираном Марк Эспер

Сенат США вчера, 23 июля, утвердил нового главу Пентагона Марка Эспера. Об этом пишет The Washington Post.

"За" Эспера проголосовало 90 сенаторов, как республиканцев, так и демократов, "против" – только 8.

С момента увольнения Джеймса Мэттиса, у которого возникли с президентом США Дональдом Трампом разногласия в некоторых вопросах, в США не было назначенного министра обороны. Все эти семь месяцев его обязанности исполняли Ричард Спенсер и Патрик Шанахан.

Марк Эспер – ветеран войны с Ираном 1990-1991 года. Он окончил военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке. Эспер был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, а также занимал должность министра армии США.

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Марк Эспер сенат пентагон
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