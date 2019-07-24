Сенат утвердил назначение нового главы Пентагона

Дональд Трамп, Марк Эспер (фото - EPA)

Сенат США вчера, 23 июля, утвердил нового главу Пентагона Марка Эспера. Об этом пишет The Washington Post.

"За" Эспера проголосовало 90 сенаторов, как республиканцев, так и демократов, "против" – только 8.

С момента увольнения Джеймса Мэттиса, у которого возникли с президентом США Дональдом Трампом разногласия в некоторых вопросах, в США не было назначенного министра обороны. Все эти семь месяцев его обязанности исполняли Ричард Спенсер и Патрик Шанахан.

Марк Эспер – ветеран войны с Ираном 1990-1991 года. Он окончил военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке. Эспер был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, а также занимал должность министра армии США.