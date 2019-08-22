Скандал. Российский танцор ударил партнершу на чемпионате мира

Кирилл Паршаков и Анна Гудыно (фото - Arman JeonJindong)

Российского танцора Кирилла Паршакова дисквалифицировали с чемпионата мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе из-за скандала в полуфинале. Об этом сообщает Snob.ru.

По информации аргентинского издания Clarin, после выступления танцор не смог справиться с эмоциями и ударил партнершу, жену Анну Гудыно кулаком в лицо. Организаторы заметили это, после чего последовала дисквалификация. Партнерше предложили написать заявление в полицию, но она отказалась.

Директор оркестра Solo Tango (под их музыку танцевала пара) Ирина Перетятко в комментарии российским РИА Новостям сказала, что, по ее мнению, дисквалификация - "это слишком".

"Выступление этой пары - чемпионов Европы - получило высокие оценки жюри. Но один из организаторов заметил, как за кулисами они в страстной форме выражали претензии друг к другу. В результате судьи приняли решение не пускать их в финал за некорректное поведение", - отметила она.

Паршаков у себя в Facebook написал, что ссора произошла из-за напряженного графика тренировок и нервов.

"Конечно же нам очень обидно, что именно мы не сдержались в нервной ситуации. Мы очень надеемся что наша ситуация послужит примером для всех пар, особо эмоциональных, и вы будете еще больше любить и ценить друг друга", - отметил он.

Кирилл Паршаков и Анна Гудыно последние три года не принимали участия в чемпионате мира из-за рождения ребенка.