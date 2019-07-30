Скандал в ОАСК: правозащитники требуют отставки омбудсмена

Людмила Денисова (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правозащитные организации обратились к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с требованием сложить свои полномочия. Соответствующее заявление опубликовано на портале Крымской правозащитной группы.

"Мы считаем, что для сохранения национального и международного доверия к офису омбудсмена Украины Людмила Денисова не может в дальнейшем занимать должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, и обращаемся к ней с требованием добровольно сложить с себя полномочия", - говорится в заявлении.

Ранее НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК. Из них следует, то Денисова по требованию главы ОАСК назначила членом ВККС Николая Сироша и уволила члена ВККС Андрея Козлова. Вовк назвал материалы фальшивкой.

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