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Skoda и Nivea отказываются спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он будет в Беларуси

16.01.2021, 15:09
Skoda и Nivea отказываются спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он будет в Беларуси - Фото
Протесты в Беларуси (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Чешская компания Skoda и немецкий бренд Nivea Men откажутся спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если он будет проходить в Беларуси. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

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Заявление Nivea Men появилось в Instagram компании вчера, 15 января. В нем говорится, что компания выступает против насилия и всех форм дискриминации, и с учетом ситуации в Беларуси, не сможет спонсировать чемпионат. О решении проинформирована Международная федерация хоккея.

Сегодня, 16 января, пресс-служба Skoda также сообщила в Twitter, что откажется от спонсорства чемпионата, если Беларусь будет соорганизатором мероприятия. Компания подчеркнула, что гордится партнерством с Международной федерацией хоккея в течение 28 лет, но также уважает права человека.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики. Протестная активность почти сошла на нет. ЕС, США, Украина и другие страны не признают Лукашенко законно избранным президентом. Отношения Украины и Беларуси с августа 2020-го ухудшились после беспочвенных обвинений Лукашенко в адрес соседней страны.

Мировое хоккейное первенство запланировано на период с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге (Латвия). Беларусь уже имеет опыт проведения ЧМ по хоккею: это было в 2014 году.

  • В сентябре 2020 года Латвия призвала провести ЧМ с другой страной вместо Беларуси.
  • Некоторые СМИ писали, что матчи могут полностью перенести в Латвию, либо частично – в Россию или Финляндию.
  • Ранее многие призывали бойкотировать футбольный ЧМ-2018 в РФ, но это ни к чему не привело.
  • 15 января 2021 года Германия предложила лишить Беларусь права проводить чемпионат мира по хоккею.
Денис Юдин
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