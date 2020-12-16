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Слишком много жалоб. Еврокомиссия внесла Telegram и ВКонтакте в "пиратский список"

16.12.2020, 10:58
Слишком много жалоб. Еврокомиссия внесла Telegram и ВКонтакте в
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Еврокомиссия включила в список наблюдения за контрафактом и пиратством ресурсы ВКонтакте и Telegram, поскольку те способствуют распространению пиратского контента и на них поступает много жалоб от правообладателей. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте комиссии.

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Обе платформы попали в "пиратский список" из-за того, что их пользователи активно предоставляли доступ к книгам, фильмам и музыке, не имея разрешений от правообладателей. В Еврокомиссии отметили, что во ВКонтакте очень много такого пиратского контента, а Telegram не всегда реагирует на жалобы.

В документе говорится, что сами ресурсы возражали против такого решения, утверждая, что активно борются с незаконным контентом, удаляя его в течение суток с момента размещения.

Примечательно, что никаких санкций за попадание в этот список Еврокомиссией не предусмотрено – по задумке он должен побудить местные правоохранительные органы принять меры по ограничению доступа к пиратским ресурсам.

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Дарья Мостовая
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