SpaceX должна приостановить работы по лунной программе из-за протестов конкурентов
02.05.2021, 10:30
Иллюстративное фото ракеты Starship на Луне (Фото - SpaceX)
Компания Илона Маска SpaceX должна приостановить работы по контракту о доставке человека на Луну из-за жалоб, поданных к NASA конкурентами. Такое решение приняли в NASA, сообщает Reuters.
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Счетная палата США должна рассмотреть протесты, поданные компаниями Blue Origin и Dynetics на решение NASA заключить контракт по лунной программе со SpaceX, не позднее 4 августа 2021 года.
До решения Счетной палаты SpaceX должна прекратить любые работы, связанные с контрактом. В SpaceX пока не ответили на запрос журналистов о комментарии.
- В мае 2020-го NASA отобрало Dynetics, Blue Origin и SpaceX для разработки проектов лунных посадочных модулей для программы Artemis ("Артемида").
- В декабре 2020-го NASA отобрало 18 астронавтов, которые претендуют на полет на Луну.
- 17 апреля 2021-го NASA выбрало SpaceX для строительства посадочного модуля, который доставит астронавтов на Луну. На это SpaceX Маска получит от NASA почти $3 млрд.
- 27 апреля стало известно, что Blue Origin оспаривает решение NASA о выборе SpaceX для доставки людей на Луну.
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