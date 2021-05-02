SpaceX должна приостановить работы по лунной программе из-за протестов конкурентов

Компания Илона Маска SpaceX должна приостановить работы по контракту о доставке человека на Луну из-за жалоб, поданных к NASA конкурентами. Такое решение приняли в NASA, сообщает Reuters.

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Счетная палата США должна рассмотреть протесты, поданные компаниями Blue Origin и Dynetics на решение NASA заключить контракт по лунной программе со SpaceX, не позднее 4 августа 2021 года.

До решения Счетной палаты SpaceX должна прекратить любые работы, связанные с контрактом. В SpaceX пока не ответили на запрос журналистов о комментарии.

27 апреля стало известно, что Blue Origin оспаривает решение NASA о выборе SpaceX для доставки людей на Луну.

Денис Юдин

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