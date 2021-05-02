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SpaceX должна приостановить работы по лунной программе из-за протестов конкурентов

02.05.2021, 10:30
SpaceX должна приостановить работы по лунной программе из-за протестов конкурентов - Фото
Иллюстративное фото ракеты Starship на Луне (Фото - SpaceX)

Компания Илона Маска SpaceX должна приостановить работы по контракту о доставке человека на Луну из-за жалоб, поданных к NASA конкурентами. Такое решение приняли в NASA, сообщает Reuters.

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Счетная палата США должна рассмотреть протесты, поданные компаниями Blue Origin и Dynetics на решение NASA заключить контракт по лунной программе со SpaceX, не позднее 4 августа 2021 года.

До решения Счетной палаты SpaceX должна прекратить любые работы, связанные с контрактом. В SpaceX пока не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Денис Юдин
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nasa spacex Луна космос blue origin лунная программа Dynetics
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