Сюр. В ПЦУ помолятся, чтобы к Филарету пришел Святой Николай

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководитель пресс-службы Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) заявил, что помолится, "чтобы и к почетному патриарху Филарету пришел Святой Николай". Об этом архиепископ объявил у себя в Facebook.

Священнику кажется, что Филарет ныне может услышать только голос христианского чудотворца. Последний, вероятно, дал начало персонажу Санта-Клаусу.

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"Возможно, Бог через святого сотворит чудо? Contra spem spero", - резюмировал Зоря.

Конфликт между Филаретом и нынешним предстоятелем ПЦУ Епифанием возник из-за разногласий о модели управления, названии, уставе и прочих факторах на почве предоставления автокефалии ПЦУ. Филарет потерял единоличную власть в новосозданной церкви.

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Как выяснила группа Рейтинг, Святой Николай и Дед Мороз в 2019-м упрочили позиции в Украине.