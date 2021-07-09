Талибы заявили, что взяли 85% Афганистана – и поехали в Москву, хотя там они террористы
Талибан заявил, что его войска контролируют уже якобы 85% территории Афганистана. Об этом, ссылаясь на спикера радикального исламистского движения, пишет AFP и показывает актуальную карту контроля в этой стране.
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Также в Талибане заявили сегодня, что захватили ключевой пункт пересечения границы с Ираном – через несколько часов после того, как президент США Джо Байден выступил с речью о поддержке вывода американских войск из Афганистана. Власти страны обещают отвоевать этот пункт.
Спикер группировки заявил, что они обсуждает с правительством страны прекращение огня.
Талибы захватили уже более трети из 400 районов страны с тех пор, как США ускорили вывод контингента в начале мая. Сейчас группировка удерживает дугу территории от иранской границы до границы с Китаем.
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Между тем, 8 июля делегация талибов приехала на консультации в Москву, хотя в России их организация считается террористической с 2003 года. С ними встретился спецпредставитель президента РФ по Афганистану:
Как выразились после этого в МИД РФ, Талибан "выразил заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны", а также "готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций".
Спикер талибов также заявил изданию South China Morning Post, что движение "считает КНР другом Афганистана" и надеется на скорейшие переговоры с Пекином по поводу его помощи в восстановлении страны.
Совбез ООН признал Талибан террористической организацией также в 2003 году.
- В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
- В апреле 2021-го Байден заявил, что окончательно завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США.
- 5 июля в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами 1037 военных Афганистана.
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