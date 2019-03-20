Тереза Мэй назвала крайний срок продления Brexit

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет продлевать срок Brexit далее 30 июня. Она также исключила проведение второго референдума. Об этом британский премьер заявила вечером 20 марта, выступая на Даунинг-стрит перед прессой, передает BBC.

Мэй сказала, что для парламентариев настало время принять решение.

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Сегодня премьер Британии провела несколько встреч с лидерами оппозиции в парламенте, готовясь к очередным переговорам с лидерами ЕС, с которыми она намерена обсудить свою просьбу об отсрочке Brexit.

"Как премьер-министр я не готова откладывать Brexit дольше, чем до 30 июня", - сказала Мэй утром в парламенте.

Ранее премьер-министр Британии направила президенту Евросовета Дональду Туску просьбу перенести Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Брюссель ответил, что ЕС согласится отложить Brexit на короткий срок, если британский парламент на следующей неделе одобрит договор о выходе Британии из Евросоюза.

Туск заявил, что кратковременная отсрочка возможна, но срок продления еще подлежит обсуждению.