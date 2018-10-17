Турецкая церковь подала в суд на Варфоломея за Украину - росСМИ

Турецкая православная церковь св. Николая (фото - marmara-calypso.livejournal.com)

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По словам представителей непризнанной церкви, Константинополь якобы "подстрекает" к "возникновению конфликта между РФ и Украиной"

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Турецкая православная церковь потребовала открыть уголовное производство против Вселенского патриархата. Об этом сообщил российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на представителя церкви Севги Эренерол.

Иск в прокуратуру Стамбула с требованием открыть против Варфоломея был направлен за "нарушение законодательства Турции" и "подстрекательскую деятельность, чреватую возникновением конфликта между РФ и Украиной".

Как отметил Эренерол, "политическая деятельность Вселенского патриарха нарушает Лозаннское соглашение", по которому патриарх якобы "обязан обслуживать только потребности православной общины Турции".

Турецкая православная церковь была создана в 1922 году и до сих пор официально не признана другими поместными церквями канонической. В ТПЦ епископам разрешено жениться, а обычным людям - брать мусульманские имена.

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Ранее сообщалось, что викарий киевской епархии, митрополит Александра Драбинко, заявил, что после отмены юридического действия письма 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, все православное духовенство митрополии считается клиром Константинопольской церкви.