Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые узнали, как паутине удается не гнить

Ученые узнали, как паутине удается не гнить - Фото
Фото: pixabay.com
06.11.2019, 17:40

Ученые заявляют, что азот, который входит в состав ее аминокислот, придает паутине бактериостатические свойства

Тайваньские ученые провели исследования и выяснили, что паутина не усваивается микробами из-за азота, который входит в состав ее аминокислот. Об этом сообщает Science News со ссылкой на исследование. 

Ученые собрали образцы паутины трех видов пауков: кругопрядов Nephila pilipesCyrtophora moluccensis, и Hippasa holmerae. Их поместили в чашки Петри, где выращивались четыре вида бактерий. Предполагалось, что бактерии не смогут расти возле ее нитей, если паутина опасна для них. Однако эта гипотеза не подтвердилась, поскольку бактерии продолжали рост. 

Авторы решили проверить, как паутине удается сохраняться достаточно долго. Оказалось, что она является сложным ресурсом для утилизации бактериями. Азот, который входит в состав ее аминокислот, придает паутине бактериостатические свойства (приостанавливающие размножение бактерий).

Читайте также: Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые

Напишите нам
наука ученые паутина пауки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...