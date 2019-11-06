Ученые узнали, как паутине удается не гнить

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Тайваньские ученые провели исследования и выяснили, что паутина не усваивается микробами из-за азота, который входит в состав ее аминокислот. Об этом сообщает Science News со ссылкой на исследование.

Ученые собрали образцы паутины трех видов пауков: кругопрядов Nephila pilipes, Cyrtophora moluccensis, и Hippasa holmerae. Их поместили в чашки Петри, где выращивались четыре вида бактерий. Предполагалось, что бактерии не смогут расти возле ее нитей, если паутина опасна для них. Однако эта гипотеза не подтвердилась, поскольку бактерии продолжали рост.

Авторы решили проверить, как паутине удается сохраняться достаточно долго. Оказалось, что она является сложным ресурсом для утилизации бактериями. Азот, который входит в состав ее аминокислот, придает паутине бактериостатические свойства (приостанавливающие размножение бактерий).

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