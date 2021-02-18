Умер Андрей Мягков, звезда культового в СССР фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

На 82-ом году жизни скончался советский и российский актер Андрей Мягков, широко известный по роли Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Об этом сообщает РБК.

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Причина смерти пока неизвестна.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре "Современник". В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова "Похождения зубного врача" вместе с Алисой Фрейндлих.

Актер наиболее известен по роли Евгения Лукашина в картине режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", а также роли Анатолия Новосельцева в ленте "Служебный роман".

Помимо этого, он фильмах "Гараж" и "Жестокий романс". Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Послесловие», «Надежда» и «Серебряные трубы». Звание народного артиста РСФСР актер получил в 1986 году. В мае 2019-го ему присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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Станислав Стороженко

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