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01.07.2019, 07:58

В Голосе рассказали, как отбирали людей в список партии

В Голосе рассказали, как отбирали людей в список партии - Фото
Юлия Клименко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Вакарчука заверили, что "были открыты абсолютно ко всем"

Процесс отбора людей в избирательный список партии Голос "был очень быстрым". Об этом в интервью Украинской правде заявила глава партии Юлия Клименко.

"Процесс был очень быстрым. Это практически было 2,5 недели нон-стоп работы, 24/7. Процесс происходил следующим образом. Мы были открыты абсолютно ко всем. Сначала все документы загружались через сайт. У нас не было персонального принятия документов", - уточнила Клименко.

Она добавила, координацией списка непосредственно занимался замглавы партии Ярослав Юрчишин. "Координацией кандидатов на мажоритарные округа занимался Ярослав Железняк. Но это была координация, фактически - прием документов, их обработка, проверка. У нас было около тысячи желающих. Мы 2,5 недели только этим и занимались", - сказала Клименко.

По ее словам, "после того, как человек проходил проверку по 10 критериям, которые у нас были на сайте и проходил аналитическую репутационную проверку, пакет документов поступал на номинационный комитет, где было семь человек. "И они большинством голосов принимали решение, человек включается в список", - уточнила Клименко.

Клименко заявляла, в партии Голос рассчитывают максимально набрать 24-25% голосов избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Теги: выборы, голос, список, Юлия Клименко
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