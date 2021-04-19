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В КГБ говорят, что задержанные за "покушение на Лукашенко" дают признательные показания

19.04.2021, 00:34
В КГБ говорят, что задержанные за
Фото: ont.by

В КГБ Беларуси заявили, что задержанные якобы за подготовку госпереворота адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута дают признательные показания. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.

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Он сказал, что Зенкович и Федута находятся в СИЗО КГБ, "они сотрудничают со следствием, дают признательные показания".

Он также упомянул, что КГБ подготовил запросы о правовой помощи в учреждения юстиции иностранных государств.

По словам представителя КГБ, оперативные розыскные мероприятия продолжались на протяжении более шести месяцев, действия Зенковича и Федуты документировались. При этом Бычек назвал Зенковича гражданином США, который "был связан со спецслужбами США".

На территории Беларуси он якобы предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных сил и правоохранительных органов, "готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти". Бычек говорит, что КГБ зафиксировал два случая передачи денег военнослужащим.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 357 (Заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем) УК Беларуси. Санкция части первой данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Российская ФСБ, в сотрудничестве с которой задерживали Зенковича и Федуту, опубликовала видео якобы их переговоров, а также видео задержания.

Справка. Зенкович – адвокат, по данным TUT.by, гражданин Беларуси и США, состоял в партии БНФ. В середине 2000-х уехал в США. Федута – политолог и политический деятель, доктор гуманитарных наук по литературоведению. После выборов президента Беларуси в 2010 году, где он работал в предвыборном штабе кандидата Владимира Некляева, был арестован и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Был признан узником совести организацией Международная амнистия.

Тем временем представитель Госдепартамента США в комментарии ТАСС заявил, что Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения беларуского диктатора Александра Лукашенко.

"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", – сказал он.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него готовилось покушение. В ФСБ России сообщили, что совместно с беларусским КГБ задержали якобы планировавших госпереворот в Беларуси адвоката Зенковича и политолога Федуту.

Вадим Ребрина
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беларусь александр лукашенко Александр Федута юрий зенкович
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