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21.01.2019, 23:29

В КНДР нашли тайную базу баллистических ракет

В КНДР нашли тайную базу баллистических ракет - Фото
Ким Чен Ын (фото - EPA)

База оказалась одним из 20-ти не заявленных северокорейским правительством мест хранения ракет

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Расследователи обнаружили тайную базу баллистических ракет в Северной Корее. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на доклад Beyond Parallel, финансируемого Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

База оказалась одним из 20-ти не заявленных северокорейским правительством мест хранения ракет.

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База, согласно докладу, вероятно, не является частью договора по денуклеаризации между Соединенными Штатами и Северной Кореей, так как о существовании этого место не было объявлено. Как сообщается, база служит штабом для ракетной бригады стратегических сил Nodong.

В конце мая 2018-го КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

Как стало известно из отчета ООН, Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы.

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Теги: ядерное оружие, ким чен ын, кндр
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