В Нью-Йорке умерла самая пожилая американка

Алелайа Мерфи (фото - moorinformation)

В возрасте 114 лет умерла Алелайа Мерфи, она официально была признана самой пожилой жительницей США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Мерфи – бывшая швея. В момент смерти Мерфи исполнилось 114 лет и 140 дней – этот факт подтвердила группа, занимающаяся исследованиями в области геронтологии.

После смерти Мерфи, самой пожилой американкой стала Хестер Форд из Северной Каролины, родившаяся в 1905 году. Список мировых долгожительниц возглавляет 116-летняя японка Кане Танака.

О причинах ее смерти не сообщают.

По данным СМИ, Мерфи жила в нью-йоркском Гарлеме с 1926 года и была официально признана "достопримечательностью" одного из районов Манхэттена.