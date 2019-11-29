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В Нью-Йорке умерла самая пожилая американка

В Нью-Йорке умерла самая пожилая американка - Фото
Алелайа Мерфи (фото - moorinformation)
29.11.2019, 10:35

Алелайе Мерфи было 114 лет

В возрасте 114 лет умерла Алелайа Мерфи, она официально была признана самой пожилой жительницей США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Мерфи – бывшая швея. В момент смерти Мерфи исполнилось 114 лет и 140 дней – этот факт подтвердила группа, занимающаяся исследованиями в области геронтологии.

После смерти Мерфи, самой пожилой американкой стала Хестер Форд из Северной Каролины, родившаяся в 1905 году. Список мировых долгожительниц возглавляет 116-летняя японка Кане Танака.

О причинах ее смерти не сообщают.

По данным СМИ, Мерфи жила в нью-йоркском Гарлеме с 1926 года и была официально признана "достопримечательностью" одного из районов Манхэттена.

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Алелайа Мерфи cамая пожилая американка
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