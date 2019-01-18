В Шотландии нашли старейшую в мире таблицу Менделеева: фото

Таблица: Pixabay

В Сент-Эндрюсском университете в Шотландии нашли таблицу Менделеева, датированную 1885 годом. Как пишет The Guardian, это, возможно, старейшая из сохранившихся таблиц.

Таблицу нашли в одной из аудиторий еще в 2014 года во время уборки. Но университет рассказал об этом только сейчас.

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Таблица на немецком языке и содержит только 71 элемент. Сотрудники университета выяснили, что ее напечатали в Вене, а в университет она попала из Германии. Сотрудник учебного заведения купил ее в 1888 году.



Фото: Facebook Сент-Эндрюсского университета

В этом году найденную таблицу покажут публике, а также проведут необходимые исследования. Пока что она хранится в специальных условиях из-за ветхости.

Менделеев открыл периодический закон в 1869 году. Сейчас таблица содержит 118 элементов или 126, если считать те, которые являются гипотетическими.

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