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07.02.2019, 15:28

В США перенесли слушания по делу экс-премьера Лазаренко

В США перенесли слушания по делу экс-премьера Лазаренко - Фото
Павел Лазаренко (скрин из видео)

Предварительно, следующее заседание состоится 5 марта

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Суд округа Колумбия перенес рассмотрение дела о мировом соглашении между правительством США и бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Об этом сообщает Укринформ

Предварительно, следующее заседание состоится 5 марта. 

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Как следует из судебного распоряжения, иск к правительству подали одновременно Павел, Александр, Катерина и Олеся Лазаренки.

Также известно, что их интересы представляют адвокаты, то есть сейчас Лазаренки не присутствуют на слушаниях.

Кроме того, пишет источник, 31 января и 1 февраля 2019 года стороны провели дополнительные переговоры, но никакого решения по их итогам принято так и не было.   

Фото: Укринформ

Наконец, в документе указано, что стороны попросили суд продлить нынешний статус переговоров еще на две недели. 

Лазаренко занимал пост премьера с мая 1996 года по июль 1997 года. В 1999 году ГПУ потребовала от Верховной Рады лишить его неприкосновенности, и политик покинул страну. Был задержан и арестован в США. 

По данным ООН, Лазаренко похитил около $200 млн из Украины. В 2008 году он вошел в десятку самых коррумпированных чиновников мира в рейтинге Всемирного банка.

Дело США против Лазаренко о конфискации замороженных активов начали еще в 2004 году; оно не пересекается с уже вынесенными штрафом и тюремным сроком экс-премьеру.

Для конфискации активов, США должны доказать, что это именно те деньги, которые Лазаренко вывел из Украины, но поскольку это сделать сложно, стороны согласились на мировую. 

Читайте также: На счету банка в Литве лежат $30 млн экс-премьера Лазаренко - СМИ

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Теги: коррупция, суд, Павел Лазаренко
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