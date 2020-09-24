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В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты: один в больнице, другой – задержан

24.09.2020, 13:55
В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты: один в больнице, другой – задержан - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео НПУ

В Калиновском районе подрались два кандидата в депутаты. Одного из них госпитализировали, а другой был задержан полицией

23 сентября в Калиновском районе Винницкой области подрались кандидат в депутаты Калиновской объединенной территориальной общины и кандидат в депутаты облсовета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В полицию обратился 52-летний депутат Калиновского райсовета, баллотирующийся в депутаты Калиновской ОТГ. По его словам, накануне вечером к нему домой приехал депутат Винницкого облсовета вместе с кандидатом в депутаты облсовета. 

Между ними возник конфликт в связи с избирательной кампанией. Затем кандидат в облсовет ударил в голову кандидата в Калиновскую ОТГ. Тот в ответ начал бить его машину. Свидетелем драки был помощник кандидата в ОТГ, который выстрелил в воздух из травматического пистолета, чтобы остановить конфликт. 

В результате 52-летнего кандидата в ОТГ госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, а кандидата в облсовет задержали.

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Владислав Сердюк
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