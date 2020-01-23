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Власти США усложнили визовые правила для беременных

Власти США усложнили визовые правила для беременных - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
23.01.2020, 23:55

Новые правила будут действовать с 24 января

В США усложнили правила выдачи туристических виз для беременных женщин.Об этом сообщил Госдепартамент.

Новые правила будут действовать с 24 января. Их цель - воспрепятствовать тому, чтобы гражданки иностранных государств приезжали в США исключительно с целью родить ребенка на территории этой страны.

По американской конституции, практически любой ребенок, рожденный в США, автоматически получает американское гражданство.

По новым правилам, сотрудники американских консульств, которые отвечают за выдачу виз, должны отказывать в визах беременным женщинам, если у них появится подозрение, что они собираются приехать в США, чтобы родить ребенка там. Женщина должна будет убедить сотрудников в том, что цель ее поездки иная.

Как отмечает Politico, за второе полугодие 2016-го и первое полугодие 2017 года в США родились, по официальным данным, около 33 тысяч детей, родители которых въехали по туристическим визам. Кроме того, туристические визы выдаются, как правило, на большой промежуток времени, и женщины могут получить их задолго до наступления поздних сроков беременности. Поэтому принятые меры вряд ли сильно повлияют на количество новых граждан США, родившихся у матерей-иностранок.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о возможности издать указ, отменяющий автоматическое получение гражданства всеми рожденными в США. Многие юристы критиковали эти намерения как неконституционные.

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