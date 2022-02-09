"Война – это безумие". Папа римский просит молиться за нормандский формат

Папа римский Франциск назвал войну "безумием" и призвал молиться об успехе переговоров в нормандском формате. Он сказал об этом на общей аудиенции 9 февраля, пишет Голос Америки.

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"Давайте продолжим молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы переговоры в нормандском формате способствовали достижению этой цели", – сказал он.

Понтифик поблагодарил верующих, которые услышали его призыв и 26 января, в международный день молитвы, вспомнили о мире в Украине.

Франциск призвал не забывать, что "война – это безумие".

СПРАВКА. Нормандская четверка – группа лидеров четырех стран (Украина, Германия, Франция и Россия) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Франциск в первой проповеди 2022 года призвал защищать женщин и назвал насилие против женщин оскорблением Бога.

Папа римский, выступая на общей аудиенции в Ватикане, призвал католиков сделать 26 января "днем молитвы за мир в Украине" и напомнил о страданиях украинского народа в прошлом.

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Яна Катасонова

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