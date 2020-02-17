Вспышка коронавируса началась в научной лаборатории - ученые

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайской научной лаборатории города Ухань. Об этом заявили китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщает London loves Business.
Они опубликовали отчет "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV".
По мнению ученых, вспышка коронавируса в Ухане объясняется тем, что в местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей, поэтому там могут быть ответственными за появление нового вируса.
Речь идет о двух лабораториях, которые проводили исследования коронавируса среди летучих мышей в Ухане, одна из них находится в 280 метрах от рынка морепродуктов.
"Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории", - отметили специалисты.
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