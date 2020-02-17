Вспышка коронавируса началась в научной лаборатории - ученые

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Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайской научной лаборатории города Ухань. Об этом заявили китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщает London loves Business.

Они опубликовали отчет "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV".

По мнению ученых, вспышка коронавируса в Ухане объясняется тем, что в местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей, поэтому там могут быть ответственными за появление нового вируса.

Речь идет о двух лабораториях, которые проводили исследования коронавируса среди летучих мышей в Ухане, одна из них находится в 280 метрах от рынка морепродуктов.

"Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории", - отметили специалисты.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на 12 февраля было 45 182 зараженных, 1115 погибших, 4820 выздоровевших.

11 февраля сообщалось, что официальным названием нового коронавируса из Китая стало COVID19 (Corona Virus Disease).

По состоянию на утро 14 февраля заразились 64 436 человек, 1383 умерли, выздоровели 6886. Еще нет вакцины и специфического метода лечения.

В Украине пока нет случаев этого заболевания. LIGA.net ведет хронику.

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