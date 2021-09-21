Японцы лакомятся генетически отредактированными помидорами по 600 грн за килограмм
Стартап из сотрудников Цукубского университета в Японии начал продавать сорт томатов, который создан с помощью технологии редактирования генома. Это первый такой продукт на японском рынке, пишет NHK.
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Токийская компания Sanatech Seed создала сорт Sicilian Rouge High GABA с целью, чтобы их помидор содержал в четыре-пять раз больше гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), чем обычный. Считается, что это вещество может предотвращать повышение артериального давления.
Авторы "отредактированной" синкарпной ягоды (томат считается фруктом в ЕС, но это также и овощ, – ред.) добились увеличения содержания этого соединения, удалив из генома растения аутоингибиторный домен – тот кодирует вещества, которые лимитируют выработку ГАМК.
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Помидор с "подправленным" геномом выращивают фермеры в теплицах префектуры Кумамото на юго-западе Японии. В сети томат продают по цене 7500 иен ($68) за 3 кг.
Японское правительство не требует, чтобы на этикетке продуктов было указано, что организм подвергся редактированию генома, но Sanatech Seeds специально акцентирует на этом внимание – такая у них бизнес-стратегия. Компания отправляет упаковки со стикером "улучшено с использованием технологии редактирования генома".
"Отредактированные" на геномном уровне организмы – не то же самое, что генно-модифицированные: в первых правят только их гены, а в ГМО – внедряют и чужие).
- В 2017 году Европейский суд отказался запретить ГМО-продукты на территории стран ЕС – их вред не был доказан.
- В 2018-м ученый из Китая Хэ Цзянькуй сообщил, что девочки-близнецы Лулу и Нана родились с модифицированной ДНК, которая делает их "устойчивыми к ВИЧ". По его словам, достичь такого результата ему удалось с помощью инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9, который он применял до их рождения. Исследователи в MIT предположили, что у "ГМО-детей" в Китае могли произойти непредвиденные мутации.
- В 2019 году в Британии создали кур, несущих яйца для лечения рака.
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