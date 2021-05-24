Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Беларусью

Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Решение будет касаться как полетов из Украины, так и в Украину.

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Станислав Стороженко

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