Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Беларусью
24.05.2021, 18:09
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Решение будет касаться как полетов из Украины, так и в Украину.
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